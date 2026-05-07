أصيب 13 شخصا بينهم طفل في هجوم أوكراني على مبانٍ سكنية بمدينة بريانسك الروسية الحدودية، وفق ما أفاد قال حاكم المنطقة ألكسندر بوجوماز، اليوم الخميس.

وقال بوجوماز على تليجرام، إن الهجوم الذي وقع ليلا استهدف منطقة بيجيتسكي ما أدى إلى إلحاق أضرار بمبنيين سكنيين وأكثر من 20 شقة وحوالى 40 مركبة.

يأتي هذا الهجوم قبل إعلان روسيا وقف إطلاق النار من جانب واحد مع أوكرانيا في الفترة بين 8 و9 مايو تزامنا مع احتفالات موسكو بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية.

واقترحت أوكرانيا وقف إطلاق النار في 6 مايو، وهو ما تجاهلته روسيا.

من جهته، قال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الخميس، إنه تم تدمير 3مسيّرات على الأقل كانت تحلق باتجاه موسكو.

وأصيب شخص واحد بغارة روسية على دنيبرو، وفق تحديث أصدره الخميس أولكسندر جانجا، رئيس الإدارة الإقليمية.

وحذّرت روسيا في وقت سابق الدبلوماسيين الأجانب في كييف بأنها ستشن ضربة انتقامية على العاصمة الأوكرانية إذا تسببت أوكرانيا باضرابات للاحتفالات الروسية السبت.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، روسيا برفض الجهود الرامية إلى وقف القتال وإنقاذ الأرواح.

ودعت موسكو البعثات الأجنبية في كييف لضمان الإجلاء في الوقت المناسب لموظفيها ومواطنيها من العاصمة الأوكرانية في حال شنّت أوكرانيا هجمات على روسيا أثناء الاحتفال بعيد النصر في التاسع من مايو، محذّرة من أن ردّها سيكون "حتميا".

ودعت مذكرة روسية البعثات الأجنبية في كييف إلى ضمان الإجلاء في الوقت المناسب للعاملين فيها ولرعاياها نطرا لحتمية توجيه ضربة انتقامية على كييف في حال قامت أوكرانيا بعرقلة احتفالات التاسع من مايو في موسكو.

يأتي ذلك بعدما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا قرّرت رفض الجهود الرامية لوضع حد للقتال وإنقاذ الأرواح، إذ شنّت هجمات جديدة على أوكرانيا التي أعلنت وقفا أحادي الجانب لإطلاق النار، الأمر الذي أثار تكهنات بإمكان تنفيذ أوكرانيا ضربات انتقامية ضد موسكو أثناء ذكرى الانتصار على النازية، وفقا للغد.