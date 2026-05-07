أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال الفترة من الجمعة 8 مايو 2026 وحتى الثلاثاء 12 مايو 2026 استمرارًا في الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة على أغلب الأنحاء، في ظل أجواء ربيعية متقلبة.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، أن الطقس خلال هذه الفترة يسود مائل للبرودة في الصباح الباكر، بينما يكون مائلًا للحرارة إلى حار خلال ساعات النهار على معظم المناطق، في حين يميل للبرودة ليلًا.

وحذرت "الأرصاد" من تكوّن شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر من 4 حتى 8 صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا بما يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية.

وأضافت "الهيئة" أن الفترة نفسها تشهد نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، على فترات متقطعة، مما يزيد من الإحساس بتغير الحالة الجوية خلال اليوم.

واختتمت "هيئة الأرصاد الجوية" بيانها بالتأكيد على أن فصل الربيع يشهد تغيرات سريعة في خرائط الطقس، مما يستلزم المتابعة المستمرة للتحديثات الصادرة عنها، مع ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة أثناء القيادة في فترات الشبورة المائية.

