كتاب جديد يستكشف الطلاقة اللغوية وتحليل النصوص الأدبية

مصراوي

بالتعاون بين مؤسسة دار الصادق الثقافية في بابل ودار صفاء للنشر في الأردن، صدر حديثًا كتاب "الطلاقة اللغوية بين السياقات والصياغات"، وهو عمل مشترك للدكتورة رودينا خيري محمود، مدرس المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة الزقازيق، والدكتور عدنان عبد الخفاجي، أستاذ المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية بكلية التربية للبنات جامعة الكوفة.

الكتاب، الذي قام الأستاذ الدكتور حسن سيد شحاتة، أستاذ المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية المتفرغ بكلية التربية جامعة عين شمس، بمراجعته وتقديمه، يتناول مفهوم الطلاقة اللغوية وأهميتها، إضافة إلى تحليل السياقات اللغوية والنصوص الأدبية.

ويضم الكتاب ثلاثة فصول رئيسية:

الفصل الأول: يناقش مفهوم الطلاقة اللغوية، وأهميتها، ومهاراتها المرتبطة بالأداء الكتابي والشفوي، ودور المعلم في تنميتها.

الفصل الثاني: يتناول السياقات اللغوية، ويشمل محورًا عن نظريتها وأصولها وأسسها، إضافة إلى تحليل النصوص الأدبية من حيث أهداف تدريسها، ومناهجها، وعناصرها، ومراحلها.

الفصل الثالث: يقدم إجراءات تطبيقية لنظرية السياقات اللغوية، مع أمثلة عملية تدعم فهمها وتطبيقها.

ومن المقرر أن يُعرض الكتاب قريبًا ضمن فعاليات معرض بغداد للكتاب، حيث سيكون متاحًا للباحثين والمهتمين بمجال اللغة العربية والمناهج وطرائق التدريس.