إعلان

كتاب جديد يستكشف الطلاقة اللغوية وتحليل النصوص الأدبية

12:34 م الإثنين 10 مارس 2025

الدكتورة رودينا خيري محمود

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

مصراوي

بالتعاون بين مؤسسة دار الصادق الثقافية في بابل ودار صفاء للنشر في الأردن، صدر حديثًا كتاب "الطلاقة اللغوية بين السياقات والصياغات"، وهو عمل مشترك للدكتورة رودينا خيري محمود، مدرس المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة الزقازيق، والدكتور عدنان عبد الخفاجي، أستاذ المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية بكلية التربية للبنات جامعة الكوفة.

الكتاب، الذي قام الأستاذ الدكتور حسن سيد شحاتة، أستاذ المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية المتفرغ بكلية التربية جامعة عين شمس، بمراجعته وتقديمه، يتناول مفهوم الطلاقة اللغوية وأهميتها، إضافة إلى تحليل السياقات اللغوية والنصوص الأدبية.

ويضم الكتاب ثلاثة فصول رئيسية:

الفصل الأول: يناقش مفهوم الطلاقة اللغوية، وأهميتها، ومهاراتها المرتبطة بالأداء الكتابي والشفوي، ودور المعلم في تنميتها.

الفصل الثاني: يتناول السياقات اللغوية، ويشمل محورًا عن نظريتها وأصولها وأسسها، إضافة إلى تحليل النصوص الأدبية من حيث أهداف تدريسها، ومناهجها، وعناصرها، ومراحلها.

الفصل الثالث: يقدم إجراءات تطبيقية لنظرية السياقات اللغوية، مع أمثلة عملية تدعم فهمها وتطبيقها.

ومن المقرر أن يُعرض الكتاب قريبًا ضمن فعاليات معرض بغداد للكتاب، حيث سيكون متاحًا للباحثين والمهتمين بمجال اللغة العربية والمناهج وطرائق التدريس.

الدكتور عدنان عبد الخفاجي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور عدنان عبد الخفاجي الدكتورة رودينا خيري محمود كتاب جديد كتاب الطلاقة اللغوية وتحليل النصوص الأدبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الضحية الثانية.. مصرع تلميذ أسفل عجلات قطار في قنا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

وجوه مستبشرة وقلوب فرحة.. 11 لقطات ومشاهد من إفطار المطرية