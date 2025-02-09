بالصور.. أمطار متوسطة وسماء ملبدة بالغيوم في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تعرضت عدد من مدن ومراكز محافظة البحيرة، لسقوط أمطار متوسطة الشدة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وانتشار للسحب المنخفضة الملبدة بالغيوم، بالتزامن مع موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها البلاد.

ورفعت محافظة البحيرة حالة الطوارئ للتعامل مع الطقس السيء، وشددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ الإقليم على أهمية التواجد الميداني المستمر للأجهزة التنفيذية، وتمركز المعدات بكافة أنحاء المدن

ووجهت المحافظ بتفعيل خطة متكاملة للتعامل مع تداعيات الطقس، تضمنت: المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق، وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق.

وشددت على مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي، ومناسيب الترع والمصارف.

ووجهت بتطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية، وإزالة التعديات عليها، ومراجعة المناسيب أولاً بأول، والانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي.

كما شددت على المرور على المعديات والمراكب النيلية العاملة، كل في نطاقه، ووقف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.