بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية فى جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال الدكتور أحمد بدير شعبان، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن نسبة النجاح العامة بالشهادة الإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الأول 2024 - 2025 بالمحافظة بلغت 97%، وجرى إعلانها عقب اعتمادها من قبل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد رئيس الإدارة المركزية في تصريح اليوم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية خلال الفصل الدراسي الأول بلغ 797 طالبًا وطالبة مبصرًا وكفيفًا على مستوى كافة مدن المحافظة، تغيب منهم 24 طالبا وطالبة.

وأشار إلى أنه تقدم للامتحانات من معاهد البنين "مبصر، مستجد، معيد" 203 تلاميذ، وتخلف 4، وحضر 199، وبلغت نسبة النجاح 98,03%، وتقدم للامتحانات من معاهد الفتيات "مبصر، مستجد، معيد" 193 تلميذة، تخلف عن الامتحانات 7 تلميذات، وحضر 186، وبلغت نسبة النجاح 96,37%، وتقدم للامتحانات من الفتيات "كفيفة" 2 تخلف واحدة، وتقدم للامتحانات من معاهد البنين والفتيات 396 طالب وطالبة "مبصر، مستجد، معيد"، تخلف منهم 11 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 97,22%، و2 كفيف وكفيفة تعيب منهم واحد.

وتقدم رئيس الإدارة المركزية، بالتهنئة إلى طلاب الشهادة الإعدادية بكافة المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتوفيق.

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