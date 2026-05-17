استكمال محاكمة 5 متهمين في "خلية مدينة نصر" أمام الجنايات

كتب : صابر المحلاوي

06:00 ص 17/05/2026

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 5 متهمين في القضية رقم 282 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر".

أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول خلال الفترة من 2013 وحتى 5 يناير 2020، تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

وأضاف أمر الإحالة أن باقي المتهمين انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت لهم تهم تمويل الإرهاب، واستخدام تطبيق “تليجرام” لتبادل الرسائل والتكليفات.

كما وُجهت لبعض المتهمين تهم تتعلق بحيازة أسلحة نارية وذخائر، إلى جانب اتهامات بالالتحاق بجماعات إرهابية خارج البلاد.

محكمة الجنايات مدينة نصر خلية القاعدة الإرهاب تليجرام تمويل الإرهاب

