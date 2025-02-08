بالأسماء.. 11 مصابًا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الغربي بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

أصيب 11 شخصاً، اليوم السبت، إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي جنوبي المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 11 شخصًا وهم: إمام حسين عجمي، 32 سنة، وليد طلبة مصطفي، 29 سنة، فرحة عنتر عبدالحليم، 22 سنة، سالمة عصام محمد، 17 سنة، وشقيقها علاء 7 سنوات، مصطفى وليد طلبة، عامين، هيدي وليد طلبة، سنة واحدة.

كما أصيب: عبدالتواب عباس عبدالوهاب، 60 سنة، سمير سيد جاد السيد، 65 سنة، أحمد حامد محمد، 45 سنة، حسين محمد عبدالحميد، 39 سنة، (جميعهم مقيمين بمحافظة أسيوط ).

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.