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مصرع طفل دهسته سيارة أمام منزله فى الدقهلية

10:35 م الجمعة 07 فبراير 2025

مصرع طفل دهسته سيارة أمام منزله

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الدقهلية-رامي محمود:

لقى طفل مصرعة بعد أن صدمته سيارة مسرعة بمنطقة البر التاني بمدينة المطرية محافظة الدقهلية.

كان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي بوصول الطفل "مصطفى حسن راضي 9 سنوات"، مصاب باشتباه نزيف بالمخ والصدر والبطن وتم عمل cpr(إنعاش قلبي رئوي) والحالة لم تستجب وتوفي عقب وصوله.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية بقيادة الرائد أحمد شطا، رئيس المباحث وبالفحص وسؤال عائلة الطفل أكدوا تعرضه لحادث اصطدام سيارة تصادف مرورها خلال لهوه أمام منزله.

جرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على السائق والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

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