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إصابة 3 فتيات في حادث بمنيا القمح

07:29 م الجمعة 07 فبراير 2025

انقلاب توكتوك

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الشرقية -ياسمين عزت:

أصيب 3 فتيات في حادث انقلاب توكتوك بالقرب من مفارق سنهوت والحميدية بمركز منيا القمح محافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 فتيات بإصابات بالغة تنوعت ما بين كسور وكدمات وسحجات.

جرى نقل الفتيات إلى مستشفى منيا القمح، وتحرير محضر قانوني بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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انقلاب توكتوك حادث سير مستشفى منيا القمح
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