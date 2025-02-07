إصابة 3 فتيات في حادث بمنيا القمح

الشرقية -ياسمين عزت:

أصيب 3 فتيات في حادث انقلاب توكتوك بالقرب من مفارق سنهوت والحميدية بمركز منيا القمح محافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 فتيات بإصابات بالغة تنوعت ما بين كسور وكدمات وسحجات.

جرى نقل الفتيات إلى مستشفى منيا القمح، وتحرير محضر قانوني بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.