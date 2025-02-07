إصابة 3 فتيات في حادث بمنيا القمح
07:29 م الجمعة 07 فبراير 2025
الشرقية -ياسمين عزت:
أصيب 3 فتيات في حادث انقلاب توكتوك بالقرب من مفارق سنهوت والحميدية بمركز منيا القمح محافظة الشرقية.
تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 فتيات بإصابات بالغة تنوعت ما بين كسور وكدمات وسحجات.
جرى نقل الفتيات إلى مستشفى منيا القمح، وتحرير محضر قانوني بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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