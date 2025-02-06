المياه أغرقت الشاطئ.. أمواج عالية ورياح شديدة تضرب شواطئ بورسعيد (فيديو وصور)

بعد توقف 22 عامًا.. محافظ المنيا يعلن استكمال أعمال المتحف الآتوني (صور)

تقرير - طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، موجة من الطقس السئ، اليوم الخميس، متمثلة في سقوط أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة، وانخفاض كبير في درجات الحرارة، وأجواء غائمة يصاحبها رياح شديدة.

وتراوح ارتفاع أمواج البحر ما بين 4 إلى 6 أمتار - بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية - مما تسبب في تغطية مياه البحر أجزاء كبيرة من الشاطئ ووصولها إلى عدد من الكافتيريات.

وعزف الصيادون عن الصيد خشية من تعرض حياتهم لمخاطر مواجهة الأمواج العالية والتيارات المائية الشديدة، في الوقت الذي تضررت عدد من الكافتيريات المطلة على الشاطئ من وصول مياه البحر إليها والرياح الشديدة.

في سياق متصل، انتظمت حركة عبور السفن المجرى الملاحي لقناة السويس، كما انتظمت عمليات شحن وتفريغ السفن بمينائي شرق وغرب بورسعيد، وذلك رغم سوء الأحوال الجوية.