الصومال: مقتل أكثر من 23 مسلحا في عمليات عسكرية

مقديشو - (د ب أ)

قُتل أكثر من 23 من عناصر مليشيات حركة الشباب المسلحة في العمليات العسكرية التي نفذتها قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنية الصومالية بالتعاون مع الشركاء الدوليين خلال الأسبوع الجاري .

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن العمليات العسكرية جرت في مناطق تابعة لمحافظتي هيران وشبيلى الوسطى، حيث استهدفت العناصر الإرهابية أثناء الإعداد لتنفيذ هجمات إرهابية في تلك المناطق.

وجاء تنفيذ العمليات العسكرية عقب معلومات استخباراتية دقيقة حول تحركات جارية لمليشيات حركة الشباب لتنفيذ هجمات إرهابية في منطقتي واب-وين وغوب التابعتين لمدينة محاس في محافظة شبيلى الوسطى بقيادة المدعو مصطفى عاتو .

كما أسفرت العملية العسكرية التي جرت الليلة الماضية، عن تدمير معسكر تابع لحركة الشباب في منطقة مُقكوري بمحافظة هيران، والذي كان يتمركز فيه عناصر من الحركة شاركت في تنفيذ هجمات إرهابية.

وكثفت قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنية من عملياتها العسكرية الرامية إلى القضاء على الإرهاب وتعزيز الأمن والإستقرار في ربوع الوطن.

وعلى صعيد متصل، عقد عدد من أعضاء مجلس وزراء الحكومة الاتحادية الصومالية، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً في العاصمة مقديشو للحديث مستجدات عن الحرب الجارية على الخوارج،محذرين المواطنين من التعامل معهم.

وأشار وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي إلى أن مليشيات حركة الشباب تنفذ الهجمات الإرهابية من خلال الأموال التي تفرضها إجبارياً، محذراً المواطنين من التعامل معهم.

وبدوره أضاف وزير الأمن الداخلي "الأموال التي تأخذها الخوارج ليست زكاة وإنما هي أموال غير مشروعة لإبادة المدنيين الأبرياء".

وفي الختام أكد أعضاء مجلس الوزراء التزام الحكومة بالقضاء على حركة الشباب، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لتعزيز السلام والاستقرار في البلاد.