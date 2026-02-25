نجحت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في كشف ملابسات بلاغ تلقاه قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، يتضرر فيه من قيام مجموعة من "صُناع المحتوى" بتصوير مقاطع فيديو مسيئة تتنافى مع القيم المجتمعية بأحد الشوارع بدائرة القسم باستخدام هواتفهم المحمولة.

الداخلية تضبط صُناع محتوى انتحلوا صفة رجال شرطة

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص وتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشكو في حقهم وأمكن ضبطهم، وتبين أنهم (4 أشخاص، وسيدة "لأحدهم معلومات جنائية")، وعُثر بحوزة أحدهم على هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على مقاطع فيديو تتضمن قيام المتهمين بانتحال صفة "رجال شرطة" وإلقاء القبض على أحد الأشخاص بصورة مسيئة.

وبمواجهتهم أمام رجال المباحث، أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، واعترفوا بتصوير ونشر تلك المقاطع على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة الجدل لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، واتخذت الجهات الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيل المتهمون للنيابة العامة لاستكمال التحقيق.

