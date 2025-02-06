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جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية فى شوارع المنصورة.. ماذا قال لأصحاب المخابز ومحلات البقالة؟

03:36 م الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية فى شوارع المنصورة
  • عرض 6 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية فى شوارع المنصورة
  • عرض 6 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية فى شوارع المنصورة
  • عرض 6 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية فى شوارع المنصورة
  • عرض 6 صورة
    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية فى شوارع المنصورة
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الدقهلية- رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس، أعمال تطوير ورفع كفاءة حمام السباحة بمديرية التربية والتعليم بشارع الجلاء بالمنصورة موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، ليكون جاهزا للاستخدام وتقديم الخدمات المطلوبة خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وكلف المحافظ المقاول المسئول بسرعة الانتهاء من تركيب مقاعد بلاستيكية بالمدرجات بدلا من الدرجات الخرسانية حفاظا على المترددين والجماهير.

وتفقد محافظ الدقهلية، عددًا من الشوارع، منها شارع الجلاء التقى بالمواطنين وعمال النظافة واستمع إليهم، ووجه أحمد ماهر نائب رئيس حي غرب المنصورة، برفع كافة تجمعات القمامة، وتكثيف أعمال النظافة، والتزام العمال بالزي الموحد، إلى جانب المتابعة اليومية لأعمال منظومة النظافة بنطاق الحي، والحفاظ على مستوى النظافة اللائق الذي تحقق على مستوى المدينة واستمرار المظهر الحضاري للمدينة.

وتفقد محافظ الدقهلية عددًا من منافذ بيع السلع الغذائية المختلفة، وأكد على ضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة المعلنة من خلال الشاشات الإلكترونية، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات أو تلاعب في الأسعار.

وتفقد مرزوق عددًا من أفران الخبز، وفي أحد المخابز بمنطقة ميت حدر بالمنصورة، شدد على ضرورة الالتزام بجودة الرغيف والمواصفات المحددة، وسرعة صرف حصص الخبز للمواطنين دون تعطيل، محذرا من أي حالات تجميع بطاقات صرف الخبز.

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طارق مرزوق الدقهلية المخابز
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