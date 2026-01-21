إعلان

عضو شعبة الذهب: عيار 21 قد يكسر حاجز الـ 7 آلاف جنيه

كتب : داليا الظنيني

10:52 م 21/01/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد علاء السنوسي، عضو شعبة الذهب، بأن وتيرة الارتفاعات المتسارعة التي شهدها المعدن الأصفر مؤخراً لن تظل في صعود مستمر دون فترات توقف، لافتاً إلى أن السوق بصدد الدخول في حالة من الاستقرار النسبي أو الانخفاض المحدود خلال المدى المنظور.

وقال السنوسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن أي تراجع مرتقب في الأسعار يندرج تحت بند "التصحيح السعري" الضروري، وهو سلوك طبيعي للسوق بعد القفزات القوية لضمان توازن العرض والطلب.

وأضاف عضو شعبة الذهب، أن هذا الهبوط لن يدوم طويلاً ولن يكون حاداً، بل سيعقبه انطلاقة جديدة نحو مستويات قياسية تتخطى الأرقام الحالية، واصفاً الموجة القادمة بأنها قد تكون "جنونية" في قوتها وسرعتها.

وتوقع السنوسي أن يشهد السوق تحولاً كبيراً قبل حلول منتصف شهر فبراير المقبل، حيث رجح أن يتخطى سعر الجرام من عيار 21 مستوى 7 آلاف جنيه، بناءً على القراءة الحالية لمؤشرات السوق والزخم الشرائي.

وأوضح في سياق حديثه، أن حركة الذهب تشبه "الترمومتر" في حساسيتها وتقلبها، إلا أن الاتجاه العام والنهائي يظل دائماً نحو الصعود مهما تخللته من تراجعات عارضة.

وشدد على أهمية تحويل السيولة النقدية إلى أصول ذهبية، ناصحاً المواطنين بعدم التردد في الشراء حالياً لأن الذهب يظل الملاذ الآمن الأول، حتى وإن حدثت تقلبات سعرية بسيطة في البداية.

واختتم السنوسي نصائحه بتفضيل شراء "السبائك والجنيهات الذهبية" كخيار استثماري أمثل، نظراً لانخفاض تكلفتها من حيث المصنعية وقدرتها العالية على تحقيق أقصى استفادة من القفزات السعرية المرتقبة.

اقرأ أيضًا:

في جلسة مع قادة الأعمال العالميين.. الرئيس السيسي يستعرض رؤية مصر الاقتصادية

مدبولي: سددنا 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في البترول

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علاء السنوسي شعبة الذهب بسمة وهبة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"زميله طمع في العهدة".. ليلة مقتل "يوسف" ودفن جثمانه في الجبل
حوادث وقضايا

"زميله طمع في العهدة".. ليلة مقتل "يوسف" ودفن جثمانه في الجبل
عضو شعبة الذهب: عيار 21 قد يكسر حاجز الـ 7 آلاف جنيه
أخبار مصر

عضو شعبة الذهب: عيار 21 قد يكسر حاجز الـ 7 آلاف جنيه
"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
رياضة محلية

"إعادة نص مليار".. الزمالك يصحح الأوضاع مع المستثمرين بعد سحب الأرض
"هتتجاب أنت واللي وراك" أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد محاولة
مسرح و تليفزيون

"هتتجاب أنت واللي وراك" أول تعليق من شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد محاولة
الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تحطيم مطعم في المرج

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام