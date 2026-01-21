عضو شعبة الذهب: عيار 21 قد يكسر حاجز الـ 7 آلاف جنيه

أكد علاء السنوسي، عضو شعبة الذهب، بأن وتيرة الارتفاعات المتسارعة التي شهدها المعدن الأصفر مؤخراً لن تظل في صعود مستمر دون فترات توقف، لافتاً إلى أن السوق بصدد الدخول في حالة من الاستقرار النسبي أو الانخفاض المحدود خلال المدى المنظور.

وقال السنوسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن أي تراجع مرتقب في الأسعار يندرج تحت بند "التصحيح السعري" الضروري، وهو سلوك طبيعي للسوق بعد القفزات القوية لضمان توازن العرض والطلب.

وأضاف عضو شعبة الذهب، أن هذا الهبوط لن يدوم طويلاً ولن يكون حاداً، بل سيعقبه انطلاقة جديدة نحو مستويات قياسية تتخطى الأرقام الحالية، واصفاً الموجة القادمة بأنها قد تكون "جنونية" في قوتها وسرعتها.

وتوقع السنوسي أن يشهد السوق تحولاً كبيراً قبل حلول منتصف شهر فبراير المقبل، حيث رجح أن يتخطى سعر الجرام من عيار 21 مستوى 7 آلاف جنيه، بناءً على القراءة الحالية لمؤشرات السوق والزخم الشرائي.

وأوضح في سياق حديثه، أن حركة الذهب تشبه "الترمومتر" في حساسيتها وتقلبها، إلا أن الاتجاه العام والنهائي يظل دائماً نحو الصعود مهما تخللته من تراجعات عارضة.

وشدد على أهمية تحويل السيولة النقدية إلى أصول ذهبية، ناصحاً المواطنين بعدم التردد في الشراء حالياً لأن الذهب يظل الملاذ الآمن الأول، حتى وإن حدثت تقلبات سعرية بسيطة في البداية.

واختتم السنوسي نصائحه بتفضيل شراء "السبائك والجنيهات الذهبية" كخيار استثماري أمثل، نظراً لانخفاض تكلفتها من حيث المصنعية وقدرتها العالية على تحقيق أقصى استفادة من القفزات السعرية المرتقبة.

