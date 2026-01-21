خمس وفيات وأكثر من 260 عملية إجلاء في فيضانات تونس

(د ب أ)

قالت الحماية المدنية في تونس مساء اليوم الأربعاء إنها قامت بـ 263 عملية إجلاء عقب الأمطار الهائلة التي تهاطلت على ولايات الشمال أمس الثلاثاء وأدت إلى وفاة خمسة أشخاص وفق آخر تحديث من الحماية المدنية.

واستمرت عمليات الإجلاء حتى صباح اليوم الأربعاء قبل أن تشهد التساقطات انخفاضاً تدريجياً لكنها لا تزال متواترة في عدة مناطق.

وتوفي حتى الآن خمسة أشخاص في الفيضانات من بينهم أربعة في مدينة المكنين بولاية المنستير وآخر في مدينة الهوارية بولاية نابل.

كما تجري عمليات تمشيط من قبل وحدات من البحرية قبالة سواحل منطقة طبلبة بولاية المنستير بحثاً عن أربعة صيادين من بين خمسة فقدوا أمس الثلاثاء إثر انقلاب مركبهم تحت وطأة الأحوال الجوية السيئة.

وتسببت السيول في عزلة مناطق سكنية قرب العاصمة وفي ولايات بنزرت والمنستير ونابل وبن عروس بالخصوص، فيما تقطعت السبل بعدة عائلات ظلت عالقة وسط المياه في بيوتها.

وذكرت الحماية المدنية أنها أجرت 360 عملية شفط للمياه.

وشاركت وحدات من الجيش في عمليات الإغاثة والإنقاذ وشفط المياه من الأحياء والاستطلاع عبر الجو في ظل النقص في التجهيزات واتساع رقعة الفيضانات في أكثر من ولاية.

وأوقفت السلطات في تونس اليوم الأربعاء الدراسة لليوم الثاني في 15 ولاية مع تعطل حركة السير وارتفاع منسوب المياه في عدة مناطق، لكنها خفضت درجة المخاطر من درجة إنذار شديدة إلى درجة إنذار عادية في الولايات الشمالية.

ولم تعلن الحكومة عن تقديرات أولية لحجم الخسائر المتوقعة في البنية التحتية والقطاع الزراعي جراء الفيضانات.

وقال خبراء في معهد الرصد الجوي إن الأمطار التي هطلت في شهر يناير/ كانون الثاني الجاري تعد قياسية وغير مسبوقة منذ نحو 70 عاماً.