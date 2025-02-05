العثور على جثة سائق توكتوك ملقاة بالطريق في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة الشرقية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سائق توكتوك ملقاة بالطريق، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي تحت تصرف الجهات المعنية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد عثور الأهالي بقرية كفر الجراية التابعة لمركز الزقازيق على جثة شاب، وأبلغ الأهالي مركزي شرطة منيا القمح والزقازيق بالعثور على الجثمان فور العثور عليه.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين العثور على جثة شاب في العشرينات من العمر، فيما تعرف الأهالي على هويته ويدعى "علاء.ح.ع" سائق توكتوك، مقيم بقرية الجديدة التابعة لمركز منيا القمح.

تحرر المحضر اللازم، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي انتدبت فريق من الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان أسباب الوفاة.