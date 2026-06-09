قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 10 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بتهديد فتاة بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الجواد يسن حسن، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عصام محمد خليفة، والمستشار أيمن محمود الحنفي، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت.

تفاصيل قضية ابتزاز إلكتروني

ترجع وقائع القضية رقم 7564 لسنة 2026 قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بورد بلاغ من فتاة تتهم عامل بتهديدها.

المتهم استغل ظروف المجني عليها

ووفقًا لأوراق القضية، مرت المجني عليها "ر.ص.ق" موظفة، بحالة نفسية سيئة بعد إنهاء خطبيتها ولجأت إلى جارها المدعو من "م.م.م" موظف، وحكت له ظروفها وعرض عليها مساعدتها.

تهديد بنشر صور وفيديوهات

وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل ظروف المجني عليها وصورها، وعقب عدم الاستجابة له بعد ذلك هددها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بنشر صور وفيديوهات لها.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.