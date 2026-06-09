شهد ميناء الإسكندرية نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن وتداول البضائع والحاويات خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل 30 سفينة ومغادرة 15 آخرين بإجمالي 45 سفينة.

42 سفينة على أرصفة ميناء الإسكندرية

وبحسب بيان صادر عن الميناء، اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة 42 سفينة بما يعكس كفاءة منظومة التشغيل وسلاسة حركة دخول وخروج السفن وفقًا للجداول الملاحية المخططة.

ولفت أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إلى التنسيق المستمر بين الجهات العاملة بالميناء لضمان تسريع معدلات الشحن والتفريغ، وتقليل زمن انتظار السفن، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة لكافة الخطوط الملاحية.

وصول 185 ألف طن بضائع لميناء الإسكندرية

وحول حركة تداول البضائع، قال "بريقع" إنه جرى تداول 185 ألف طن من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية، بواقع 33 ألف طن صادر و152 ألف طن وارد.

وأضاف أن إجمالي عدد الحاويات المكافئة المتداولة بلغ 6338 حاوية خلال 24 ساعة، منها 3984 حاوية وارد، 1213 حاوية صادر، و1141 حاوية ترانزيت، بما يؤكد مكانة الميناء كمحور لوجستي إقليمي هام لتداول الحاويات وخدمة التجارة الدولية.

دخول وخروج 13 ألف شاحنة لميناء الإسكندرية

ولفت المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إلى أن بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة شهدت دخول 6782 شاحنة وخروج 6848 بإجمالي 1360 حركة للشاحنات.

تطبيق أحدث النظم التكنولوجية

ومن جانبه، أكد اللواء بحري إيهاب صلاح، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الهيئة تواصل جهودها لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء التشغيلي، من خلال تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة العمليات المينائية، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الأداء.

منع التلوث بميناء الإسكندرية

وشدد على التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية داخل مختلف مواقع العمل، إلى جانب الالتزام بالمعايير البيئية القياسية في كافة الأنشطة، بما يضمن الحفاظ على البيئة ومنع التلوث، مع استمرار العمل على تقديم خدمات متميزة تدعم حركة التجارة وتخدم الاقتصاد القومي.