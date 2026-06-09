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زغاريد أمام المحكمة.. تأييد حكم الإعدام على قاتل زوجته في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

03:02 م 09/06/2026

قتيلة منيل عروس بالمنوفية

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أيدت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية حكم الإعدام الصادر بحق المتهم بقتل زوجته "أسماء فوزي" داخل منزل أسرتها بقرية منيل العروس التابعة لمركز أشمون، في واحدة من القضايا التي أثارت حالة واسعة من الجدل والحزن داخل المحافظة منذ وقوعها نهاية أبريل الماضي.

أسرة المجني عليها تستقبل الحكم بالزغاريد

واستقبلت أسرة المجني عليها قرار المحكمة بحالة من الارتياح، فيما أطلقت والدة الضحية الزغاريد عقب صدور الحكم، مؤكدين أن القضاء أنصف ابنتهم بعد الجريمة التي أنهت حياتها وتركت طفلتين دون أم.

قصة جريمة قتل هزت منيل العروس

وتعود أحداث الواقعة إلى 30 أبريل الماضي عندما أقدم الزوج على قتل زوجته "أسماء فوزي"، 26 عامًا، داخل منزل أسرتها بقرية منيل العروس.

وكشفت التحقيقات أن خلافات أسرية دفعت الزوجة إلى مغادرة منزل الزوجية والإقامة لدى أسرتها بصحبة طفليها، قبل أن يتوجه الزوج إليها ويستدرجها للعودة، ثم سدد لها طعنات قاتلة أمام والدتها وشقيقتها وطفليها.

باعت ميراثها من أجله وقتلها

وأكدت أسرة المجني عليها في وقت سابق أن أسماء كانت متمسكة بزوجها رغم الخلافات المتكررة، وباعت نصيبها من ميراث والدها واشترت له "توكتوك" لمساعدته على العمل وتحسين ظروف المعيشة.

وأضافت شقيقتها أن الأسرة طالبتها أكثر من مرة بالانفصال، لكنها رفضت حفاظًا على بيتها وأطفالها، كما سمحت له بالإقامة داخل منزل الأسرة بعد وفاة والدها وشقيقها.

خرجا معًا قبل ساعات من الجريمة

وكشفت الأسرة أن الزوجين قضيا ساعات معًا قبل وقوع الجريمة، حيث تجولا في مدينة أشمون لشراء ملابس العيد وتناولا الطعام بصورة طبيعية، قبل أن تتحول الساعات الأخيرة إلى نهاية مأساوية.

المتهم بقتل زوجته: "كنت عايز أخلص من كلام الناس"

وخلال التحقيقات، قال محامي أسرة المجني عليها في تصريحات سابقة إن المتهم أقر بأنه قرر قتل زوجته بسبب حديث بعض الأشخاص عنها، رغم أن تحريات مباحث مركز أشمون أثبتت حسن سير وسلوك المجني عليها وتمتعها بسمعة طيبة بين أهالي القرية.

وطالبت أسرة الضحية منذ بدء المحاكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، قبل أن تنتهي القضية بتأييد حكم الإعدام الصادر بحقه.

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محكمة جنايات المنوفية النيابة العامة

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