كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام محفظ قرآن كريم بالتعدي على طفل بالضرب داخل مكتبه بمحافظة الدقهلية، ما أسفر عن إصابته بكدمات وسحجات متفرقة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 3 من الشهر الجاري، تبلغ لمركز شرطة الجمالية من ربة منزل مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من محفظ قرآن كريم لقيامه بالتعدي على نجلها باستخدام عصا خشبية داخل مكتب التحفيظ، محدثا إصابته بالظهر.

وأوضحت التحريات أن الواقعة حدثت بعدما اكتشف المحفظ عدم حضور شقيق الطفل للحصة، فقام بالتعدي عليه بالضرب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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