تحويل 5 مصابين في حادث "الفرافرة – ديروط" إلى مستشفى أسيوط الجامعي

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكد الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، تحويل 5 من مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمحور الفرافرة - ديروط إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج، بينما غادر 10 آخرون المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأوضح أن المصابين الذين تم تحويلهم هم: يوسف أحمد علي (19 عامًا) – كسر مضاعف بالساق اليسرى مع تهتك بالجلد والعضلات وفقد جزء من العظام - علاء إبراهيم محمود (17 عامًا) – ارتجاج في المخ - محمود خلف الله شاكر (37 عامًا) – كسر في الضلوع - عثمان علي أحمد (26 عامًا) – كسر في الضلوع وارتجاج في المخ - محمد نصر أحمد (20 عامًا) – ارتجاج في المخ.

وأشار إلى أن الشابة التي توفيت في الحادث، لبنى عطية إبراهيم (33 عامًا)، لفظت أنفاسها داخل قسم الاستقبال بالمستشفى رغم محاولات الإنعاش الرئوي والقلبي.

وكان الحادث قد وقع صباح اليوم الثلاثاء عند الكيلو 70 من محور الفرافرة – ديروط، وأسفر عن وفاة شابة وإصابة 15 آخرين، حيث تم نقل المصابين في البداية إلى مستشفى الفرافرة المركزي قبل تحويل الحالات الحرجة إلى أسيوط.