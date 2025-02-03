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اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى جنوب سيناء.. نسبة النجاح 73,86%

04:54 م الإثنين 03 فبراير 2025

خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

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جنوب سيناء – رضا السيد:

اعتمد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والخاصة والرسمية والدولية والمهنية والمنازل للعام الدراسي الجاري، بحضور عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب، متمنيًا لهم دوام التوفيق، مؤكدًا على استعداده المستمر لدعم العملية التعليمية بكافة ربوع المحافظة، وخاصة الطلاب المتفوقين.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن بنسبة نجاح بلغت 73.86% للشهادة الإعدادية العامة و100% بالإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع .

وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 3552 طالبًا وطالبة من الـ 8 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، بينهم 2966 طالبًا وطالبة للإعدادية العامة، و329 طالبًا وطالبة بالمدارس الرسمية لغات، و169 طالبًا وطالبة بالإعدادية الخاصة لغات، و28 طالبًا وطالبة بالإعدادية الدولية، و47 طالبًا وطالبة بالإعدادية منازل .

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