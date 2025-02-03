إعلان

"أغرب تقاليع الزفة".. عريس يزف عروسته بالجرارات في بني سويف- صور

01:45 ص الإثنين 03 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    IMG_٢٠٢٥٠٢٠٣_٠١٢٨٤٧
  • عرض 4 صورة
    Screenshot_2025-02-03-01-15-57-78_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817 (1)
  • عرض 4 صورة
    IMG_٢٠٢٥٠٢٠٣_٠١٢٨٥٧
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف- حمدي سليمان:

في واحدة من أغرب تقاليع الزفة، شهدت محافظة بني سويف، زفة عروسين بجرارات زراعية، وهو ما أثار استغراب وفضول المارة ودفعهم لتحية العروسين والتقاط الصور معهما.

كانت مدينة سمسطا جنوب غربي بني سويف، قد شهدت حفل زفاف لشاب من أبناء المدينة بطريقة مختلفة وغير معتادة، إذ أقدم على عمل زفة لعروسته بجرار زراعي ومن خلفه موكب الزفاف المكون من عدد من الجرارات المزينة بالورود والبالونات، التي أثارت صخبًا كبيرًا بإطلاق أبواق تلك الجرارات معلنين الفرح.

وأكد أهالي مدينة سمسطا أنهم فوجئوا بهذا المشهد المختلف تماما، وهو أن يقوم عريس بقيادة جرار زراعي ليكون بديلا من سيارة زفافه.

وأشاروا إلى أن الأفكار الجديدة في حفلات الزفاف أصبحت هوسا، لكن هذه المرة كان الأمر غير متوقعا تماما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عريس يزف عروسته بالجرارات في بني سويف زفة عريس بني سويف زفعه بالجرارات في بني سويف بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان