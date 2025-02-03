"أغرب تقاليع الزفة".. عريس يزف عروسته بالجرارات في بني سويف- صور

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بني سويف- حمدي سليمان:

في واحدة من أغرب تقاليع الزفة، شهدت محافظة بني سويف، زفة عروسين بجرارات زراعية، وهو ما أثار استغراب وفضول المارة ودفعهم لتحية العروسين والتقاط الصور معهما.

كانت مدينة سمسطا جنوب غربي بني سويف، قد شهدت حفل زفاف لشاب من أبناء المدينة بطريقة مختلفة وغير معتادة، إذ أقدم على عمل زفة لعروسته بجرار زراعي ومن خلفه موكب الزفاف المكون من عدد من الجرارات المزينة بالورود والبالونات، التي أثارت صخبًا كبيرًا بإطلاق أبواق تلك الجرارات معلنين الفرح.

وأكد أهالي مدينة سمسطا أنهم فوجئوا بهذا المشهد المختلف تماما، وهو أن يقوم عريس بقيادة جرار زراعي ليكون بديلا من سيارة زفافه.

وأشاروا إلى أن الأفكار الجديدة في حفلات الزفاف أصبحت هوسا، لكن هذه المرة كان الأمر غير متوقعا تماما.