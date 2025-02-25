محافظ الإسماعيلية يشدد على تكثيف المتابعة الميدانية لملف الإشغالات (صور)

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفّذ مركز ومدينة الإسماعيلية حملة مكثفة لإزالة الإشغالات بشارع التجاري في منطقة أبو عطوة وقرية نفيشة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة المستمرة وإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية، مع العمل على استعادة المظهر الحضاري للمحافظة.

جرت الحملة بحضور اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إلى جانب مدير شرطة المرافق، مأمور مركز شرطة الإسماعيلية، القوة الأمنية المرافقة، نائب رئيس المركز، ورئيس قرية نفيشة، حيث استهدفت إزالة التعديات على الطريق العام.

وأوضح العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن إزالة 78 حالة إشغال، منها 40 محضر إشغال و38 حالة رفع فوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والتنبيه بعدم التعدي على الأرصفة مجددًا.

تأتي هذه الحملة ضمن جهود الوحدات المحلية لإزالة الإشغالات والمخالفات التي تعرقل السيولة المرورية وتشوه المظهر العام.

كما وجه محافظ الإسماعيلية بضرورة توفير أماكن مناسبة للباعة الجائلين لممارسة أنشطتهم التجارية بشكل منظم وحضاري، بما يضمن حقوقهم ويحقق الانضباط في الشوارع.