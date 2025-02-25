افتتاح مقر مركز الرعاية الأولية لطلاب جامعة المنصورة الأهلية فى الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

افتتح الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم الثلاثاء، مقر مركز الرعاية الأولية بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة المنصورة الأهلية بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية

حضر الافتتاح الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس جامعة المنصورة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور خالد المهدي، مدير عام الادارة الطبية بجامعة المنصورة، وعمداء الكليات ومديري البرامج بالجامعة، أسامة عبد الفتاح موسى، المشرف على مقر الجامعة، الدكتورة عبير عبد الغني، مدير الإدارة الطبية.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن وحدة الرعاية الأولية تُعد إضافة نوعية كبيرة لخدمات الرعاية الصحية المقدمة لمنسوبي الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسخر كافة إمكانياتها لضمان توفير أقصى سبل الراحة والرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، وأضاف أن الوحدة تضم أربع عيادات طبية متخصصة، مزودة بـ 12 سرير، وصيدلية مجهزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى كوادر طبية مؤهلة وهيئة تمريض متخصصة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية العاجلة على مدار 24 ساعة.

وأشار أن الجامعة بصدد شراء سيارة اسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية للعمل 24 ساعة للاستعانة بها لنقل الحالات الطارئة لمستشفيات جامعة المنصورة.

كما أكد أن هذه الوحدة تأتي في إطار جهود جامعة المنصورة الأهلية لضمان بيئة تعليمية وصحية آمنة ومريحة لطلابها، مما يعكس التزامها بتطوير البنية التحتية والخدمات الطبية داخل الحرم الجامعي، كما وجه بأن تكون وحدة الرعاية الأولية مركزًا للتدريب الطبي المستمر لطلاب كليتي الطب والتمريض بالجامعة، مع تقديم خدمات طبية طارئة للجامعات المجاورة في الإقليم وللمواطنين المقيمين بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك في إطار الخدمات المُجتمعية التي تقدمها الجامعة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد عطية البيومي، على التجهيزات المتطورة التي تضمها وحدة الرعاية الأولية، مؤكدين أن هذه التجهيزات الطبية الحديثة تُعد إضافة جديدة للمنظومة الطبية بالجامعة، وتعكس حجم الجهد المتواصل لتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة لمنسوبي الجامعة.

وأضاف الدكتور خالد المهدي أن الوحدة تضم فريقًا طبيًا متخصصًا ومجهزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توفير كافة الأدوية اللازمة لتقديم خدمات عالية الجودة، تشمل الإسعافات الأولية والمتابعة الصحية للحالات المزمنة، كما تتعاون الوحدة مع المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة لتوفير رعاية طبية متكاملة وشاملة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة عبير عبد الغني أن وحدة الرعاية الأولية تُعد نواة للإدارة الطبية بجامعة المنصورة الأهلية، حيث تقدم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية العاجلة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الطبية الأخرى، وتضم الوحدة تخصصات طبية متنوعة، تشمل الباطنة والجراحة وجراحة العظام والجلدية، كما تقوم بإجراء الكشف الطبي للطلاب المستجدين، وإصدار التقارير الطبية، وتنظيم دورات للإسعافات الأولية والتدريب الطبي المستمر لطلاب الجامعة.