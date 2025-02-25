الغربية- مروة شاهين:

سادت حالة من الجدل والاستياء بين أهالي عزبة راغب التابعة لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وذلك بعد تعرض عدد من المواطنين لعملية نصب من منصة التسويق الإلكتروني FBC بعد أن منعهم التطبيق يوم الأربعاء الماضي من سحب أموالهم وإغلاقه بشكل مفاجئ.

"كنت عايز أجيب الفنانة رحمة وعبد السلام في فرح بنتي".. بهذه الكلمات بدأ صلاح عبد العظيم، صاحب مقهى بعزبة راغب وأحد الضحايا حديثه لـ مصراوي مؤكدًا أن أحد الأشخاص دخل المقهى منذ شهر تقريبا وطلب فنجانًا من القهوة، وبدأ الحديث بينهما قائلا له: "هخليك تجيب ماكينة إسبريسو"، وبدأ في إغرائه بالثراء السريع والحصول على أموال ضخمة في وقت قصير.

وتابع عبد العظيم أن هذا الشخص نجح في إقناعه بالاشتراك في المنصة وفتح 8 محافظ إلكترونية عليها له ولأسرته، ووصل مبلغ الاشتراك الإجمالي 90 ألف جنيه، حتى يكون العائد أكبر ويتمكن من تحقيق حلمه بإحضار المطربة رحمة والعازف محمد عبد السلام في حفل زفاف ابنته، ولكنه فوجئ بتوقف التطبيق بعد معاملات لم تدم طويلاً.

وقال أحمد الجمال صاحب الـ 52 عاماً، ومقيم عزبة راغب، إنه باع رأس ماشية يمتلكها "الجاموسة" من أجل الاشتراك في منصة FBC، وبالفعل اشترك بمبلغ 22 ألف جنيه من خلال محفظتين، ولم يتمكن من سحب أي مبالغ سوى 400 جنية فقط، وفوجئ بعد ذلك بغلق التطبيق.

وأضاف الجمال، أن المكسب والثراء السريع كانوا سبب في بيع رأس الماشية، أملا في أن تجهيز شقة ابنه الوحيد، قائلا: "قولت مش هسرح الغيط ولا هحش برسيم وأبقى غني" وأنه كان يأتي إلى المقهى من أجل اللعب وتنفيذ المهام المطلوبة منه علي التطبيق.

وختم الضحية حديثه لـ مصراوي بأن أفراد أسرته لا تعلم أنه اشترك في هذه المنصة، وأنه تعرض لعملية نصب، وأنه قام بفتح حساب في البريد وإيداع مبلغ "بيع الجاموسة" فيه.