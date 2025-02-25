محافظ الأقصر يوجه بتكثيف التوعية لمكافحة العنف والإساءة ضد الأطفال

الأقصر - محمد محروس:

ترأس المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفولة لشهر فبراير 2025، بهدف تفعيل ودعم منظومة الحماية، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح دكتور هشام الشيمي، السكرتير المساعد للمحافظة، ونجوى إبراهيم، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل، إلى جانب جميع أعضاء اللجنة من مديري المديريات ورؤساء المراكز والمدن أو من ينوب عنهم.

وخلال الاجتماع، استعرضت مدير الوحدة العامة لحماية الطفل جهود وإنجازات الوحدة خلال الفترة الماضية، كما تم مناقشة أبرز المشكلات التي تواجه الأطفال في المحافظة، مثل التسرب من التعليم، وعمالة الأطفال غير القانونية، والتسول، وزواج الأطفال، للبحث عن أفضل الحلول لمعالجتها.

وأكد محافظ الأقصر على أهمية تكاتف الجهود لحماية الأطفال من كافة الممارسات الضارة، مشددًا على ضرورة تكثيف التوعية والإرشاد الأسري بمشاركة رجال الدين الإسلامي والمسيحي، للحد من هذه الظواهر السلبية ومكافحة العنف والإساءة ضد الأطفال. كما وجه المحافظ بتجهيز وعرض التحديات والصعوبات التي تواجه وحدات الحماية، سواء العامة أو الفرعية، في الاجتماع القادم، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة لصالح الأطفال.