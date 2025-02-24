تجديد حبس "سفاح المعمورة" بالإسكندرية 15 يومًا على ذمة التحقيقات (صور)

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قررت جهات التحقيق في الإسكندرية تجديد حبس المحام؛ "ن.ا" المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الجرائم المتهم بارتكابها مع مواصلة تحريات المباحث حول الوقائع المنسوبة إليه.

وتكثف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية جهودها لكشف غموض وملابسات جرائم المحامي المعروف بـ "سفاح المعمورة"، وذلك بعد ارتفاع عدد ضحاياه لـ 3 جثث حتى الآن.

ويواجه المتهم تهمة القتل العمد لزوجته عرفيًا وموكلته ومهندس آخر وإخفاء جثثهم بدفنهم في أرضية شقتين بالطابق الأرضي بمنطقتي المعمورة والعصافرة شرقي الإسكندرية.

كان قسم شرطة المنتزه ثان قد تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي على جثة مدفونة في شقة مستأجرة في شارع مدرسة مي زيادة بمنطقة المعمورة.

عند وصول ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثتين، إحداهما ملفوفة في بطانية، مدفونتين بأرضية الشقة المستأجرة من قبل المحامي المتهم. وُجد أن الجثتين تعودان لزوجته بعقد عرفي وموكلته.

وفي وقت لاحق استخرجت قوات الشرطة والبحث الجنائي جثمان ثالث لرجل مدفون بأرضية شقة بالطابق الأرضي بمنزل بشارع 7 متفرع من شارع 45 بمنطقة العصافرة بدائرة قسم شرطة المنتزه أول.

وتباشر النيابة التحقيق مع المتهم و5 متهمين آخرين -3 سيدات ورجلين - هم كل من "سماح.ث.أ" ربة منزل و"نادية.ر.ص" و"صبحية.ع.هـ" و"علي.م.أ" و"مصطفى.م.ف" وجميعهم تربطهم علاقات عمل وصداقة بالمتهم الرئيسي.

وكان قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية في الإسكندرية قرر تجديد حبس المحامي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها في منطقة المعمورة البلد.

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