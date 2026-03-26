في أولى لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية، حرص المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، على إرساء نهج جديد للتواصل المباشر مع المواطنين تحت شعار "جبر الخواطر".

وشهد اللقاء استماع المحافظ بشكل فردي لمطالب وهموم 38 مواطناً ومواطنة، مؤكداً على تقديم الدعم الكامل للفئات الأكثر احتياجاً بما يعكس روح الجمهورية الجديدة.

الأولوية لذوي الإعاقة.. واللقاء "مرتين أسبوعياً"

في لفتة إنسانية، أعطى المهندس عمرو لاشين الأولوية القصوى لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، حيث خصص الحالات العشر الأولى في اللقاء لهم، مشدداً على أهمية دمجهم الكامل في المجتمع.

وكشف المحافظ عن خطة لتعزيز التواصل الجماهيري، معلناً عن: عقد اللقاء الجماهيري بالمحافظة بصفة دورية يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، تكليف رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاءات مماثلة داخل كل مركز، لتقليل أعباء الانتقال عن كاهل المواطنين وسرعة الاستجابة لمطالبهم في محل إقامتهم.

قرارات عاجلة: وظائف، مساعدات، وأجهزة عرائس

لم يقتصر اللقاء على الاستماع فقط، بل أصدر المحافظ حزمة من التوجيهات التنفيذية الفورية، شملت:

توفير فرص عمل مناسبة للشباب في مؤسسات القطاع الخاص، وصرف مساعدات مالية عاجلة من "مؤسسة التكافل"، وتوفير أجهزة عرائس، وسرعة إدراج المستحقين ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، وتوزيع كراتين مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية، وإجراء معاينات ميدانية لعدد من المنازل المتهالكة لرفع كفاءتها وترميمها لضمان حياة كريمة لأصحابها.

تكليفات صارمة لمسؤولي القطاعات الخدمية

وفي ختام اللقاء، وجه لاشين تعليمات مشددة لمسؤولي التربية والتعليم، وإدارة المواقف، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى رؤساء مدن (أسوان، كوم أمبو، ونصر النوبة) بضرورة التفاعل الجاد مع كافة المطالب التي عرضها المواطنون، وإيجاد حلول عملية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة، مؤكداً أن معيار النجاح هو "تحسين جودة حياة المواطن الأسواني".