محافظ الأقصر يوجه بتوفير فرش جديد لمسجد الشبان المسلمين

الأقصر - محمد محروس:

وجه المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، بمخاطبة وزارة الأوقاف لتوفير فرش جديد لمسجد الشبان المسلمين بمدينة الأقصر، وذلك استجابة للطلب المقدم من المواطنين ورواد المسجد بالمنطقة.

وقام محافظ الأقصر بالمرور على المسجد، وأداء شعائر الصلاة به، برفقة اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حيث كان في استقبالهم الشيخ هاني مصطفى أبو الحمد إمام المسجد، الذي وجه الشكر نيابة عن رواد المسجد للمحافظ على استجابته وتلبيته السريعة لطلب رواد المسجد بإعادة فرشه.

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، أهمية التواصل مع المواطنين والاستماع إلى كافة مطالبهم وتقديم خدمات لائقة لهم، مؤكدا على أهمية إعمار بيوت الله عز وجل، ومتابعة وتوفير ما تحتاجه لإقامة الشعائر الدينية للتيسير على المواطنين.