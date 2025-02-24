محافظ جنوب سيناء يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة طابا -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، سوق اليوم الواحد بمدينة طابا، والذي أقيم على هامش احتفال محافظة جنوب سيناء بالعيد القومي الموافق الذكرى ال 36 لتحرير طابا، وذلك بحضور الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة سابقا، واللواء محمد هانى متولى محافظ جنوب سيناء الأسبق، واللواء محمد شوشة محافظ جنوب سيناء الأسبق.

وتضمن السوق كافة السلع الغذائية، واحتياجات شهر رمضان الكريم، والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة.

وشهد السوق إقبال عدد كبير من مواطني المدينة والسائحين، الذين أشادوا بالأسعار.

وأشاد المحافظ، بجودة المنتجات التي توجد داخل السوق، مؤكدا على استمراره في ضخ السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لا تقل عن 30%، موجها بخفض سعر الدواجن البرازيلي من 148 جنيها إلى 140 جنيها.

وقال إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن المعرض السوق يضم كافة السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان بتخفيضات تتراوح بين 20 حتى 30%، ليستفيد منه أهالى المدينة.

وأوضح وكيل الوزارة، أن المكرونة ب 9 جنيهات، وكيلو الأرز 24 جنيها، و الزيت 47 جنيها، و السمن 56 جنيها، و الدقيق 18 جنيها، والسكر 30 جنيها، والفراخ البرازيلي 140 جنيها.

وتابع: ويبلغ سعر كيلو البلح 29 جنيها، وجوز الهند 155 جنيها، والزبيب 155 جنيها، والتين المجفف 105جنيهات، والمكسرات 500 جنيه، و قمر الدين 63 جنيها.