إنشاء سكن فاخر لأهالي قرية النقب بمدينة طابا -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

تفقد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، والدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة سابقا، واللواء محمد هاني متولي محافظ جنوب سيناء الأسبق، واللواء محمد شوشة محافظ جنوب سيناء الأسبق، اليوم الاثنين، قرية النقب التابعة لمدينة طابا، لمتابعة سير العمل في مشروع إنشاء 60 منزلا بدويا، وذلك على هامش احتفال محافظة جنوب سيناء بالعيد القومي الموافق الذكرى ال 36 لتحرير طابا.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه يجرى تنفيذ هذا المشروع في إطار الجهود المحافظة لتحسين مستوى المعيشة في المناطق البدوية، وتنفيذ خطط التنمية المستدامة ضمن استراتيجية الدولة 2030، ومشيرا إلى أن هذا المشروع يعد مرحلة أولى، ومن المقرر أن يجري إنشاء 60 منزلل خلال المرحلة الثانية.

وأوضح أن المرحلة الأولى تتضمن 60 منزلا بدويا مجهزين على أعلى مستوى ذات وجهات بيئية، على مساحة إجمالي تصل إلى 54 ألف متر مربع بتكلفة 95 مليون جنيه، وهذه المنازل قابلة للتعلية، وتبلغ مساحة المنزل 180 متر مربع، بواقع 100 متر مربع مباني، ويتضمن كل منزل 3 غرف، وصالة استقبال، مطبخ، حمام، حوش أمامي وخلفي، وكل منزل مزود بسلم خارجي، وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 80%.

وأكد أنه جرى التصديق على إنشاء خط مياه لتغذية المنازل البدوية والقرية بالكامل، ومن المقرر أن يجري الانتهاء منه في خلال 7 شهور فقط، مشيرا إلى أنه يجري توفير سيارتين مياه شرب للمواطنين.