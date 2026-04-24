تحرير 251 محضراً وضبط دقيق مدعم وأعلاف مجهولة فى المنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:58 ص 24/04/2026

ضبط دقيق مدعم وأعلاف

أسفرت حملات تموينية مكثفة اليوم الجمعة، عن تحرير 251 محضر مخالفات متنوعة للمخابز والأسواق، وضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء، إلى جانب أعلاف مجهولة المصدر، وذلك ضمن جهود محافظة المنوفية لإحكام الرقابة على الأسواق.

نتائج الحملات

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات تفتيشية موسعة على مدار يومين، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، استهدفت المخابز والمنشآت الغذائية والأسواق، لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 251 محضرًا لمخالفات تنوعت بين نقص وزن الخبز، وعدم مطابقة المواصفات، والبيع بأزيد من السعر الرسمي بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ضبط دقيق مدعم وأعلاف مجهولة

تمكنت الحملات من ضبط 29 شيكارة دقيق بلدي مدعم بمركز الباجور، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما جرى ضبط أكثر من طن ونصف من الأعلاف والصويا المخصصة للعلف الحيواني بمركز الشهداء، بدون مستندات وتبين أنها مجهولة المصدر.

إجراءات قانونية مشددة

اتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق.

توجيهات المحافظ

شدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية، لضبط الأسعار والتصدي للسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك.

وأكد المحافظ ضرورة التأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بالغش التجاري أو محاولات الاحتكار، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم.

الحرارة تصل لـ38.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
لحظات حرجة بين الأزقة.. حريق أعلى عقار بجوار بنك في الدرب الأحمر
زلزال بقوة 5.77 درجة شمال مرسى مطروح
رغم إعلان ترامب تمديد الهدنة.. غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف بلدات الجنوب
ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)
ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

