إعلان

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف خربة سلم وتولين جنوب لبنان

كتب : وكالات

11:49 ص 24/04/2026 تعديل في 11:49 ص

أفيخاي أدرعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات استهدفت منطقتي خربة سلم وتولين في جنوب لبنان، مؤكداً أن الهجوم طال ما وصفه بمبانٍ عسكرية.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إن المواقع المستهدفة كانت تُستخدم من قبل حزب الله لتنفيذ ما وصفه بمخططات ضد إسرائيل.

وأوضح البيان أن هذه الضربات جاءت رداً على إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان باتجاه منطقة شتولا داخل إسرائيل مساء الخميس.

ويأتي ذلك في سياق تصعيد متواصل على الحدود، وسط تبادل للهجمات بين الجانبين رغم محاولات التهدئة الجارية.

إسرائيل لبنان الجيش الإسرائيلي حزب الله جنوب لبنان أفيخاي أدرعي

أحدث الموضوعات

اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)
حوادث وقضايا

مرور القاهرة يعلن غلق جزئي بكوبري 6 أكتوبر لتنفيذ أعمال تطوير
أخبار البنوك

حتى 96 قرشا.. سعر الدولار يرتفع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
شئون عربية و دولية

بينها 7 سفن حربية.. تايوان ترصد تحركات عسكرية صينية جديدة حول الجزيرة
أخبار مصر

زلزال بقوة 5.77 درجة شمال مرسى مطروح

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

