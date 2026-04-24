أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات استهدفت منطقتي خربة سلم وتولين في جنوب لبنان، مؤكداً أن الهجوم طال ما وصفه بمبانٍ عسكرية.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إن المواقع المستهدفة كانت تُستخدم من قبل حزب الله لتنفيذ ما وصفه بمخططات ضد إسرائيل.

وأوضح البيان أن هذه الضربات جاءت رداً على إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان باتجاه منطقة شتولا داخل إسرائيل مساء الخميس.

ويأتي ذلك في سياق تصعيد متواصل على الحدود، وسط تبادل للهجمات بين الجانبين رغم محاولات التهدئة الجارية.