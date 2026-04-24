الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف خربة سلم وتولين جنوب لبنان
كتب : وكالات
أفيخاي أدرعي
أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات استهدفت منطقتي خربة سلم وتولين في جنوب لبنان، مؤكداً أن الهجوم طال ما وصفه بمبانٍ عسكرية.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي إن المواقع المستهدفة كانت تُستخدم من قبل حزب الله لتنفيذ ما وصفه بمخططات ضد إسرائيل.
وأوضح البيان أن هذه الضربات جاءت رداً على إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان باتجاه منطقة شتولا داخل إسرائيل مساء الخميس.
ويأتي ذلك في سياق تصعيد متواصل على الحدود، وسط تبادل للهجمات بين الجانبين رغم محاولات التهدئة الجارية.
🔸هاجم جيش الدفاع مباني عسكرية في منطقتي خربة سلم وتولين في جنوب لبنان والتي استخدمها حزب الله للدفع بمخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل. وقد نُفذت هذه الغارات ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية من قبل حزب الله باتجاه منطقة شتولا مساء أمس (الخميس).— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 24, 2026
