تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية جهودها، اليوم الجمعة، لكشف غموض واقعة العثور على جثمان طفل صغير ملقى بمقلب قمامة بمنطقة "أم زغيو" التابعة لحي العجمي غربي المدينة، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الوفاة وهويته.

بلاغ وتحرك أمني فوري

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان صغير في منطقة "أم زغيو".

وانتقلت القوات الأمنية فوريًا مصحوبة بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ؛ حيث تم فرض كردونًا أمنيًا حول المكان لتأمين موقع المعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل المعاينة وحالة الجثمان

وكشفت المعاينة الأولية أن الجثمان لطفل صغير يرجح أن يبلغ من العمر نحو 3 سنوات، عُثر عليه ملقى داخل مقلب للقمامة. وأظهر الفحص الظاهري أن الجثمان تعرض للنهش من قبل كلاب الشوارع، التي أكلت أجزاءً من الرأس ومشط القدم واليدين، مما زاد من صعوبة التعرف الأولي على ملامح الطفل.

الإجراءات القانونية والتحريات

جرى نقل الجثمان إلى المشرحة ووضعه تحت تصرف جهات التحقيق؛ للبدء في إجراءات تحليل البصمة الوراثية وتحديد سبب الوفاة وتوقيتها.

تحرر محضرًا رسميًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت مهامها، وأمرت بتكثيف تحريات المباحث لفحص بلاغات المفقودين وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة لكشف هوية ملقي الجثمان.