

تستعد أسرة الدكتور ضياء العوضي لتشييع جثمانه، اليوم الجمعة، عقب صلاة الجمعة من مسجد التوحيد، وسط حالة من الحزن بين أهله ومحبيه.

تشييع الجثمان إلى مقابر جمعية النور بالشرقية عقب الصلاة

ومن المقرر أن يتوجه المشيعون بعد أداء صلاة الجنازة إلى مقابر جمعية النور خلف منطقة العبور على طريق بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث يُوارى الجثمان الثرى في مثواه الأخير.

ويحرص الأهالي والمعارف على المشاركة في تشييع الجنازة، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

