أصيب شخصين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر سقوط أجزاء من عقار وانهيار آخر بمنطقة العطارين التابعة لحي وسط الإسكندرية، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين المارة.

بلاغ وتحرك فوري

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ نجدة بسقوط أجزاء من عقار بشارع إسماعيل مهنا في نطاق دائرة القسم.

وانتقلت القوات الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية إلى محل البلاغ.

المعاينة وحالة المصابين

وكشفت المعاينة الأولية عن سقوط أجزاء من عقار مكون من 3 طوابق وخالٍ من السكان، فضلًا عن انهيار أجزاء من عقار مجاور، مما أسفر عن إصابة شخصين تصادف مرورهما وقت الواقعة. وجرى نقل المصابين فوريًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الوضع القانوني للعقارين

وأوضحت المعاينة الميدانية أن العقارين يقعان بمنطقة سيدي الصواريخ؛ حيث يحمل الأول رقم 48 وصادر له قرار هدم وترميم سابق، بينما يحمل الثاني رقم 50 وصادر له قرار هدم بالكامل.

وفرضت الأجهزة التنفيذية والأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط المكان لحماية المارة وتأمين المنطقة ومنع وقوع إصابات أخرى.

الإجراءات القانونية

تحرر محضرًا رسميًا بالواقعة في قسم شرطة العطارين، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت مهامها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، مع إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي وسط لإجراء المعاينة الفنية اللازمة.