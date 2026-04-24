إصابة شخصين في سقوط أجزاء من عقارين بمنطقة العطارين بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

10:33 ص 24/04/2026

أصيب شخصين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر سقوط أجزاء من عقار وانهيار آخر بمنطقة العطارين التابعة لحي وسط الإسكندرية، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لموقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتأمين المارة.

بلاغ وتحرك فوري

بدأت الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ نجدة بسقوط أجزاء من عقار بشارع إسماعيل مهنا في نطاق دائرة القسم.
وانتقلت القوات الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية إلى محل البلاغ.
المعاينة وحالة المصابين

وكشفت المعاينة الأولية عن سقوط أجزاء من عقار مكون من 3 طوابق وخالٍ من السكان، فضلًا عن انهيار أجزاء من عقار مجاور، مما أسفر عن إصابة شخصين تصادف مرورهما وقت الواقعة. وجرى نقل المصابين فوريًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الوضع القانوني للعقارين

وأوضحت المعاينة الميدانية أن العقارين يقعان بمنطقة سيدي الصواريخ؛ حيث يحمل الأول رقم 48 وصادر له قرار هدم وترميم سابق، بينما يحمل الثاني رقم 50 وصادر له قرار هدم بالكامل.
وفرضت الأجهزة التنفيذية والأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط المكان لحماية المارة وتأمين المنطقة ومنع وقوع إصابات أخرى.

الإجراءات القانونية

تحرر محضرًا رسميًا بالواقعة في قسم شرطة العطارين، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت مهامها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، مع إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي وسط لإجراء المعاينة الفنية اللازمة.

فيديو قد يعجبك



سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
لحظات حرجة بين الأزقة.. حريق أعلى عقار بجوار بنك في الدرب الأحمر
حوادث وقضايا

لحظات حرجة بين الأزقة.. حريق أعلى عقار بجوار بنك في الدرب الأحمر
هل يكتب إبراهيم عادل نهاية بن شرقي في الأهلي؟
رياضة محلية

هل يكتب إبراهيم عادل نهاية بن شرقي في الأهلي؟
حالة الطقس اليوم.. ارتفاع حرارة وتحذيرات من رياح وأمطار رعدية
أخبار مصر

حالة الطقس اليوم.. ارتفاع حرارة وتحذيرات من رياح وأمطار رعدية
مجموعة مصر.. مصير مشاركة إيران في كأس العالم 2026 يصل للحكومة
رياضة عربية وعالمية

مجموعة مصر.. مصير مشاركة إيران في كأس العالم 2026 يصل للحكومة

صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟