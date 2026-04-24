في قلب حي الدرب الأحمر، حيث تتشابك الأزقة الضيقة وتختزن الجدران حكايات عمرها مئات السنين، سيطر القلق على الأجواء مع تصاعد ألسنة اللهب من أعلى أحد العقارات القديمة.

حريق الدرب الأحمر

غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل عقار بحارة الست بيرم، المتفرعة من درب سعادة، بجوار فرع بنك مصر.

حسب المعاينة الأولية اندلع الحريق أعلى سطح مبنى مكون من أربعة طوابق، ما أثار حالة من الذعر بين السكان والمارة. سارع الأهالي بمحاولات أولية للسيطرة على النيران، قبل أن تصل سيارات الإطفاء التي تحركت بسرعة إلى موقع الحادث.

تحرك سريع لرجال الإطفاء

وبجهود مكثفة، تمكنت قوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارتي إطفاء، من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، دون أن يمتد إلى باقي أجزاء العقار أو المباني المجاورة.

إخماد الحريق

بعد الانتهاء من أعمال التبريد والتأكد من عدم تجدد الاشتعال، عادت الأوضاع إلى طبيعتها، وسط ارتياح بين السكان الذين تابعوا المشهد بقلق بالغ.

