إعلان

لحظات حرجة بين الأزقة.. حريق أعلى عقار بجوار بنك في الدرب الأحمر

كتب : مصراوي

10:23 ص 24/04/2026

حريق في عقار بجوار بنك في الدرب الأحمر - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في قلب حي الدرب الأحمر، حيث تتشابك الأزقة الضيقة وتختزن الجدران حكايات عمرها مئات السنين، سيطر القلق على الأجواء مع تصاعد ألسنة اللهب من أعلى أحد العقارات القديمة.

حريق الدرب الأحمر

غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل عقار بحارة الست بيرم، المتفرعة من درب سعادة، بجوار فرع بنك مصر.

حسب المعاينة الأولية اندلع الحريق أعلى سطح مبنى مكون من أربعة طوابق، ما أثار حالة من الذعر بين السكان والمارة. سارع الأهالي بمحاولات أولية للسيطرة على النيران، قبل أن تصل سيارات الإطفاء التي تحركت بسرعة إلى موقع الحادث.

تحرك سريع لرجال الإطفاء

وبجهود مكثفة، تمكنت قوات الحماية المدنية، مدعومة بسيارتي إطفاء، من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، دون أن يمتد إلى باقي أجزاء العقار أو المباني المجاورة.

إخماد الحريق

بعد الانتهاء من أعمال التبريد والتأكد من عدم تجدد الاشتعال، عادت الأوضاع إلى طبيعتها، وسط ارتياح بين السكان الذين تابعوا المشهد بقلق بالغ.

اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق الدرب الأحمر النجدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لحظات حرجة بين الأزقة.. حريق أعلى عقار بجوار بنك في الدرب الأحمر
مجموعة مصر.. مصير مشاركة إيران في كأس العالم 2026 يصل للحكومة
رياضة عربية وعالمية

مجموعة مصر.. مصير مشاركة إيران في كأس العالم 2026 يصل للحكومة
إصابة شخصين في سقوط أجزاء من عقارين بمنطقة العطارين بالإسكندرية
أخبار المحافظات

إصابة شخصين في سقوط أجزاء من عقارين بمنطقة العطارين بالإسكندرية
صراع القمة يشتعل في الدوري المصري للسيدات.. مسار متصدر والأهلي يقترب من
كرة نسائية

صراع القمة يشتعل في الدوري المصري للسيدات.. مسار متصدر والأهلي يقترب من
الحرارة تصل لـ38.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

الحرارة تصل لـ38.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
سلام بقوة السلاح.. لماذا هندست واشنطن محادثات مرحلية بين لبنان وإسرائيل؟