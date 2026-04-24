أسند الفريق كامل الوزير، وزير النقل، رئاسة الهيئة العامة للطرق والكباري إلى اللواء مهندس محمد حسن مصطفى، وذلك في إطار خطة الوزارة لإعادة هيكلة منظومة العمل وتعظيم الاستفادة من الكوادر الفنية.

ويأتي هذا التكليف خلفًا للمهندس طارق عبدالجواد، الذي تم نقله لتولي موقع آخر داخل الوزارة.

وأكد "عبدالجواد" في تصريحات إلى مصراوي، أنه غادر منصبه بالفعل تنفيذا لقرار وزير النقل بتكليف رئيس جديد للهيئة.

كان وزير التقل قرر تكليف اللواء مهندس طارق عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة، بتسيير أعمال رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، خلفًا للواء مهندس حسام الدين مصطفى، وذلك في شهر نوفمبر من عام 2024.