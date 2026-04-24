زلزال بقوة 5.77 درجة شمال مرسى مطروح

كتب : أحمد الجندي

11:06 ص 24/04/2026 تعديل في 11:07 ص

مقياس ريختر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تسجيل هزة أرضية، اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، رصدتها محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له.

وأوضح المعهد أن الهزة وقعت على بعد 412 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح، في تمام الساعة 05:18:56 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 5.77 درجة على مقياس ريختر.

وبيّن البيان أن مركز الهزة كان عند خط عرض 34.91 شمالًا، وخط طول 26.03 شرقًا، وعلى عمق بلغ 26.85 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وأشار المعهد إلى أنه وردت بلاغات تفيد بشعور خفيف بالهزة الأرضية في بعض المناطق، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

WhatsApp Image 2026-04-24 at 11.00.02 AM

زلزال مرسى مطروح المعهد القومي للبحوث الفلكية هزات ارضية

بينها 7 سفن حربية.. تايوان ترصد تحركات عسكرية صينية جديدة حول الجزيرة
مجموعة مصر.. مصير مشاركة إيران في كأس العالم 2026 يصل للحكومة
هل يكتب إبراهيم عادل نهاية بن شرقي في الأهلي؟
مرور القاهرة يعلن غلق جزئي بكوبري 6 أكتوبر لتنفيذ أعمال تطوير
صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟

صراع على تعريف الحل.. لماذا تحولت هدنة حرب إيران إلى مأزق مستدام؟
