أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن تسجيل هزة أرضية، اليوم الجمعة 24 أبريل 2026، رصدتها محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة له.

وأوضح المعهد أن الهزة وقعت على بعد 412 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح، في تمام الساعة 05:18:56 صباحًا بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 5.77 درجة على مقياس ريختر.

وبيّن البيان أن مركز الهزة كان عند خط عرض 34.91 شمالًا، وخط طول 26.03 شرقًا، وعلى عمق بلغ 26.85 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

وأشار المعهد إلى أنه وردت بلاغات تفيد بشعور خفيف بالهزة الأرضية في بعض المناطق، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.