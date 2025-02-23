محافظ المنيا ينفعل على سائق ربع نقل: "مش هسمح للناس تموت بسببكم.. شوفلك وظيفة تانية" -فيديو وصور

المنيا-جمال محمد:

استوقف اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الأحد، أحد سائقي السيارات الربع نقل على هامش جولته بمركز سمالوط لافتتاح معرض أهلا رمضان، واشتكى السائق من منع تحميل تلك السيارات للركاب في الآونة الأخيرة بعد تكرار الحوادث، وحاول استعطاف المحافظ قائلا: "عندي عيال وهشتغل ايه ؟".

وتسبب طلب السائق في انفعال محافظ المنيا والذي رد عليه قائلا " مش هسمح ولا اسمع ولا أشوف تاني ناس بتركب عربيات ربع نقل وتموت .. انتم عايزين تقعدوا تكسبوا والناس بتموت .. مش هسمح للناس تاني تموت في عربياتكم روح شوفلك شغلانة تانية " .

وكان محافظ المنيا شن حملات مكبرة خلال الأسابيع الأخيرة ضد سيارات " البيك أب" على خلفية مصرع 9 عمال من قرية واحدة، ومن قبلها إصابة العشرات بشكل يومي إثر انقلاب تلك السيارات يومياً، وعدم وجود أية عوامل أمان لمستقليها.

ووجه المحافظ بتحرير غرامة 5000 جنيه ضد أي سائق يقوم بتحميل الركاب في سيارات ربع النقل، مع إيقاف الترخيص، مع استمرار الحملات المرورية وخاصة على الطرق السريعة و الصحراوية لضبط المخالفين، لحماية المواطنين من أي مخاطر لأن حياتهم ليست مجالًا للعبث أو الاستهتار، وأن كل من يخالف هذه القرارات سيواجه عقوبات رادعة وفورية.

يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتطبيق منظومة استبدال سيارات البيك أب بميكروباصات مرخصة ومجهزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لضمان وسائل نقل آمنة وحضارية.

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