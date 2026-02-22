أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج صدور قرارات جمهورية بتعيين عدد من القيادات الأكاديمية عمداء لثلاث كليات بالجامعة، وذلك في إطار دعم المنظومة التعليمية وتعزيز كفاءة العمل الأكاديمي والإداري داخل الكليات.

وشملت القرارات تعيين الدكتور محمد نصر الدين ثابت حمدون عميدًا لكلية الطب البشري، والدكتور محمود محمد أحمد السيد عميدًا لكلية الصيدلة، والدكتور صبري توفيق همام أبو العلا عميدًا لكلية الألسن بجامعة سوهاج.

ووجّه رئيس الجامعة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دعمهم المتواصل لمؤسسات التعليم الجامعي، مقدمًا التهنئة للعمداء الجدد ومتمنيًا لهم التوفيق في مهامهم.

وأكد "النعماني" أن القيادات الجديدة تمتلك خبرات أكاديمية وإدارية متميزة، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية، واستكمال مسيرة الإنجازات داخل الكليات الثلاث، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود التي بذلها العمداء السابقون خلال فترة توليهم المسؤولية.