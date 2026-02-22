أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأحد، عن تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بتقسيم مدرسة نسيم أبو اليزيد ومتفرعاته، في منطقة المراغي القديمة، ضمن خطة لتوسيع خدمات الصرف الصحي بالمناطق غير المخدومة ورفع المعاناة عن المواطنين.

شبكة جديدة لخدمة أكثر من 500 منزل

وأوضح المهندس سامي قنديل، رئيس الشركة، أن المشروع يشمل إنشاء شبكة صرف صحي جديدة مكونة من نحو 100 مطبق بطول يقارب 3 كيلومترات، مما سيسهم في خدمة أكثر من 500 عقار بالمنطقة وإنهاء مشكلة تجمعات المياه بشكل جذري.

تحسين جودة الحياة بالمناطق غير المخدومة

وأشار "قنديل" إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة تستهدف إدخال خدمة الصرف الصحي للمناطق غير المخدومة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين السكندريين، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من مشكلات مزمنة خلال موسم الأمطار، مؤكداً التزام الشركة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي الإسكندرية.