ترأس اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.



جاء ذلك بحضور كل من: كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أ.ح أحمد مصطفى السايس السكرتير العام، والعميد أ.ح وائل أبو القاسم المستشار العسكري، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات.

توجيهات المحافظ وأولويات المجلس التنفيذي

افتتح المحافظ الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تركز على:

- تحسين مستوى معيشة المواطنين

- رفع كفاءة الخدمات العامة والبنية التحتية

- تعزيز آليات التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم.

كما وجه بعرض جميع المشكلات والمعوقات والعمل على حلها، مع إعطاء الأولوية للأهم ثم المهم، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

متابعة المشروعات ومواجهة المعوقات

استمع المحافظ إلى عرض من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات حول أهم المعوقات، شملت:

- مركبات التوك توك وتقنين أوضاعها، مع تكليف مديرية الأمن بحملة على التكاتك المخالفة.

- مشروع كوبري المراغة للربط بين غرب وشرق السكة الحديد، حيث تم إنجاز 42% من الأعمال، مع تحديد موعد الانتهاء.

- رصف طريق "محمد صديق المنشاوي" بالمنشأة ومعوقات الرصف لعدد من الطرق الأخرى.

وشدد المحافظ على ضرورة معاينة المشروعات على الطبيعة والمتابعة الدورية لضمان إنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة.

متابعة ملفات التقنين والتعديات والأسواق

استعرض المجلس معدلات الأداء في ملفات:

- تقنين أوضاع الأراضي.

- التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية.

- تنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة المستمرة حتى 27 مارس.

وأكد المحافظ على المرور الدوري خلال رمضان لرصد وإزالة أي تعديات في المهد، وكذلك متابعة الأسواق والمعارض لضمان توافر السلع بالأسعار المقررة، مع العمل على استغلال الأصول غير المستغلة ومتابعتها الميدانية لضمان رضا المواطن السوهاجي.