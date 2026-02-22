"صابر" في دعوى طلاق زوجته: "نايمة بقالها سنة وعايزة شغالة في البيت"

أقام "صابر. م"، 31 عامًا، دعوى طلاق ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، مبررًا طلبه بقوله: "نايمة طول اليوم.. بتحب النوم وناسية بيتها وجوزها"، مؤكدًا أن حياتهما الزوجية أصبحت "شبه متوقفة" بسبب كثرة نومها.

وقال الزوج في دعواه إنه تزوج منذ عام تقريبًا بعد تعارف تقليدي، وكان يتوقع أن يعيش حياة مستقرة يسودها التفاهم والمشاركة، إلا أن الواقع جاء مختلفًا تمامًا عما كان يتمناه.

وأوضح "صابر" أنه يعمل في تجارة الجملة لساعات طويلة يوميًا لتوفير احتياجات المنزل، وعند عودته لا يجد من يستقبله أو يشاركه تفاصيل يومه، مضيفًا: "برجع البيت ألاقيها نايمة، أصحى الصبح ألاقيها نايمة، حتى في الإجازة معظم الوقت في السرير"، مؤكدًا أنه حاول التحدث معها أكثر من مرة بشأن تنظيم يومها، لكنها كانت ترى أن الأمر عادي ولا يستحق الخلاف.

وأشار إلى أن كثرة نوم زوجته تسببت في إهمال بعض شؤون المنزل، ما اضطره للاعتماد على أسرته في كثير من الأحيان، وهو ما سبب له حرجًا بالغًا أمام أهله وأصدقائه، مضيفًا أنه لا يرفض فكرة الراحة، لكنه يرى أن "الحياة مشاركة ومسؤولية"، معتبرًا أن استمرار الوضع بهذا الشكل يجعله غير قادر على استكمال العلاقة.

دعوى الطلاق: لم تكن قادرة على إدارة شؤون المنزل

ومن جانبها، وأثناء مواجهتها أمام الأهل لمحاولة حل الخلاف، أكدت الزوجة أن زوجها يبالغ في وصف الأمر، مشيرة إلى أنها تمر بحالة إرهاق دائم منذ فترة، وربما تحتاج إلى متابعة طبية، وأوضحت أنها لم تتعمد إهمال بيتها أو زوجها، لكنها كانت تعاني من ضغوط نفسية لم تجد من يحتويها أو يساندها، ليرد عليها قائلًا: "نايمة بقالها سنة وناسية بيتها".

وتابع الزوج: "لم تحاول التعهد أمام أهلها بتحمل المسؤولية، لأنها لم تكن قادرة على إدارة شؤون المنزل من طبخ وغسيل وتنظيف، بل تحب الراحة فقط، ولحل الوضع تطالبني بـ "شغالة باليومية" تساعدها في أعمال المنزل"، مضيفًا: "وجدت نفسي غير قادر على تقبل طريقتها أو الاستمرار في تلك العلاقة التي لم تبدأ فعليًا حتى الآن".

واختتم حديثه قائلًا: "سعيت إلى إتمام إجراءات الطلاق وديًا، لكنها تعمدت اختلاق المشكلات بين العائلتين، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة للتخلص من تلك الزيجة الغريبة التي لم يكن لها حل نهائي".

وحملت الدعوى رقم 537 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

ضربوا بعض قدام ماكينة ATM.. الداخلية تكشف كواليس خناقة أول يوم رمضان

5 اتهامات تلاحق رجل أعمال التجمع في واقعة "فرد الأمن" والجاني: بينا خلافات

النيابة العامة تُحيل المتهم بضرب فرد أمن كمبوند التجمع للمحاكمة