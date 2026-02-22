إعلان

محافظ جنوب سيناء يتابع جاهزية الشبكة الوطنية للطوارئ (صور)

كتب : رضا السيد

09:58 م 22/02/2026
    الاستماع لمنظومة العمل
    تفقد أقسام الشبكة الوطنية
    المحافظ يتفقد الشبكة الوطنية
    الاستماع لمنظومة عمل الشبكة

جنوب سيناء - رضا السيد:

تفقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، في إطار متابعة منظومة العمل وآليات التنسيق بين الجهات المعنية لمواجهة الأزمات والطوارئ.

متابعة منظومة الاستجابة السريعة

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مهام الشبكة وآليات عملها، والدور الذي تقوم به في الربط بين مختلف الجهات التنفيذية وغرف العمليات، بما يضمن سرعة الاستجابة للأحداث الطارئة وتحقيق أعلى درجات الجاهزية والتنسيق الفوري بين أجهزة الدولة.

نقلة نوعية في إدارة الأزمات

وأشاد المحافظ بالدور الحيوي الذي تضطلع به الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في إدارة الأزمات من خلال الاعتماد على أحدث وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن والسلامة وحماية المواطنين.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

