9 أرزُقية في رحلة موت.. ماذا جرى على الطريق الدائري بالمنيا؟

المنيا- جمال محمد:

حادث مأساوي شهده الطريق الدائري بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، صباح اليوم السبت، مما أسفر عن مصرع 9 أشخاص جميعهم عمال مزارع باليومية.

رحلة الموت تبدأ في السابعة والنصف صباحاً

في تمام السابعة والنصف صباحاً توجهت سيارة ربع إلى قرية طوة التابعة لمركز المنيا، لتبدأ جمع العمال استعداداً للتوجه بهم إلى مركز سمالوط للعمل في المزارع بالطرق الصحراوية، وعند استلام السيارة للطريق الدائرة، فوجئت بسيارة نقل تريلا مسرعة تصطدم بها، وسيارة ربع نقل أخرى، جميعهم يحملون أرقام (8245 ن ب ر) نقل، (3179 ن ف و) ربع نقل، (7568 ن س) ربع نقل، مما أسفر عن مصرع 9 عمال غالبيتهم من قرية واحدة.

8 سيارات إسعاف

انتقلت 8 سيارات إسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، بعد ورود عدة بلاغات من المواطنين، وتبين مصرع 9 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفيات سمالوط النموذجي، وجراحات اليوم الواحد.

أسماء الضحايا

ضمت أسماء المتوفين: محمد نجاح ناجح، 31 عاما، شعبان رمضان محمد، 46 عاما،

محمد رمضان محمد، 43 سنة، عبدالله ضاحي محمد، 32 سنة، علي رجب علي، 32 عاما، محمد حمدي عبدالغني، (يقيمون قرية طوة) و3 آخرين مجهولي الاسم والعنوان جار التعرف عليهم.

تحاليل مخدرات لسائق التريلا

تحفظت الأجهزة الأمنية على 2 من السائقين لازالوا على قيد الحياة، وهما سائق التريلا وسائق ربع نقل "صندوق" وتكرر إجراء تحاليل المخدرات لهما، لحين انتهاء التحقيقات.

مساعدات وإعانات عاجلة

وكلف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا، مؤكدًا على ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على اتخاذ التدابير الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة.

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