أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستتعرض غدًا الإثنين الموافق 23 فبراير 2026 لحالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تؤثر على عدد كبير من المحافظات، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وانخفاض في درجات الحرارة، إلى جانب نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأوضحت الهيئة أن الأمطار ستكون متوسطة وقد تصل إلى غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، مع احتمالية أن تكون رعدية على فترات متقطعة.

كما أشارت إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال ساعات المساء على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، إضافة إلى بعض مناطق شمال الصعيد مثل الفيوم وبني سويف، وقد تشتد أحيانًا لتصبح غزيرة ورعدية بنسبة حدوث تقترب من 30% علي بعض المناطق.

رياح مثيرة للأتربة

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه تنشط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة في مناطق جنوب البلاد والبحر الأحمر والصحراء الغربية، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت الأرصاد من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 45 و65 كيلومترًا في الساعة، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر.

وأكدت الهيئة على أن السحب الرعدية قد يصاحبها رياح قوية مفاجئة، ونشاط ملحوظ للبرق، مع احتمالية تساقط حبات البرد على بعض المناطق بنسبة حدوث تقارب 30%.

وناشدت الهيئة المواطنين ضرورة متابعة التحديثات الجوية بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على سلامتهم.

