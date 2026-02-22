جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، لبحث الاستعدادات الخاصة بالعيد القومي للمحافظة في 19 مارس، ذكرى استرداد طابا.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي السكرتير العام المساعد، ومحمد حسن رئيس مدينة طابا، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين.

تحضيرات الاحتفالية والفعاليات المقررة

ناقش الاجتماع الاستعدادات التنظيمية للاحتفالية، والتي تشمل مراسم رفع العلم بمدينة طابا، وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات، إلى جانب تفقد مشروعات أخرى جاري تنفيذها، بما يعكس حجم الإنجازات المحققة على أرض المحافظة.

رسالة المحافظ في ذكرى استرداد طابا

أكد المحافظ أن يوم 19 مارس يمثل ذكرى خالدة في تاريخ جنوب سيناء، إذ تجسد فيه ملحمة وطنية جسدت إرادة المصريين وعزيمتهم في استرداد كل شبر من أرض الوطن، موضحًا أن طابا ستظل رمزًا للعزة والكرامة ودليلًا على استعادة الحق بالإرادة والعمل.

وأشار المحافظ إلى ضرورة مواصلة مسيرة البناء والتنمية في سيناء مستلهمين روح النصر والإصرار التي تحققت في معركة طابا، لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

وشدد المحافظ على أهمية الإعداد الجيد للاحتفالية بما يليق بالمناسبة الوطنية والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لعرض المحافظة بصورة مشرفة تعكس الأمن والاستقرار والتنمية.