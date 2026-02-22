إعلان

محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعدادات النهائية للاحتفال بالعيد القومي (صور)

كتب : رضا السيد

09:05 م 22/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اجتماع تنسيقي
  • عرض 4 صورة
    جانب من الاجتماع
  • عرض 4 صورة
    بحث سبل الاستعداد للعيد القومي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، لبحث الاستعدادات الخاصة بالعيد القومي للمحافظة في 19 مارس، ذكرى استرداد طابا.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء إيهاب مكاوي السكرتير العام المساعد، ومحمد حسن رئيس مدينة طابا، وعدد من القيادات التنفيذية والمعنيين.

تحضيرات الاحتفالية والفعاليات المقررة

ناقش الاجتماع الاستعدادات التنظيمية للاحتفالية، والتي تشمل مراسم رفع العلم بمدينة طابا، وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف القطاعات، إلى جانب تفقد مشروعات أخرى جاري تنفيذها، بما يعكس حجم الإنجازات المحققة على أرض المحافظة.

رسالة المحافظ في ذكرى استرداد طابا

أكد المحافظ أن يوم 19 مارس يمثل ذكرى خالدة في تاريخ جنوب سيناء، إذ تجسد فيه ملحمة وطنية جسدت إرادة المصريين وعزيمتهم في استرداد كل شبر من أرض الوطن، موضحًا أن طابا ستظل رمزًا للعزة والكرامة ودليلًا على استعادة الحق بالإرادة والعمل.

وأشار المحافظ إلى ضرورة مواصلة مسيرة البناء والتنمية في سيناء مستلهمين روح النصر والإصرار التي تحققت في معركة طابا، لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

وشدد المحافظ على أهمية الإعداد الجيد للاحتفالية بما يليق بالمناسبة الوطنية والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لعرض المحافظة بصورة مشرفة تعكس الأمن والاستقرار والتنمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسماعيل كمال جنوب سيناء استرداد طابا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعائد 17.75%.. هل ينافس "سند المواطن" شهادات البنوك؟
أخبار البنوك

بعائد 17.75%.. هل ينافس "سند المواطن" شهادات البنوك؟
متحدث الوزراء: التعديات على الأراضي الزراعية أولوية قومية في تقييم أداء
أخبار مصر

متحدث الوزراء: التعديات على الأراضي الزراعية أولوية قومية في تقييم أداء
"على أسوار الأهرامات".. صورة محمد صلاح ومرموش تلفت الأنظار
رياضة عربية وعالمية

"على أسوار الأهرامات".. صورة محمد صلاح ومرموش تلفت الأنظار
الشلال المقلوب.. مياه ترتفع باتجاه السماء بطريقة غريبة
علاقات

الشلال المقلوب.. مياه ترتفع باتجاه السماء بطريقة غريبة
لماذا تبقى يداك وقدماك باردتين رغم الجوارب؟.. اعرف السبب
نصائح طبية

لماذا تبقى يداك وقدماك باردتين رغم الجوارب؟.. اعرف السبب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟