أعلن العميد سامح المتولي رئيس مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، الانتهاء من أعمال رصف وتطوير الطريق الرابط بين الحي الأول والحي الثاني بطول 1600 متر، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي 2026، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل محمد كمال محافظ جنوب سيناء.

رفع كفاءة الطريق وتحسين السيولة المرورية

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أن المشروع نُفذ من خلال مديرية الطرق بالمحافظة، وشمل أعمال رفع كفاءة الطريق وتحسين البنية التحتية بالمنطقة، خاصة في القطاع المواجه لسور شركة سيناء للمنجنيز، بما يساهم في تحقيق سيولة مرورية أفضل، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأكد أن المدينة تشهد جهودًا مكثفة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات، في إطار دعم خطط التنمية الشاملة وتحقيق انسيابية الحركة داخل مختلف المناطق.

صيانة إنارة طريق المطلة حتى الكيلو 9

وأشار "المتولي" إلى استمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة بداية من طريق المطلة وحتى منطقة الكيلو 9، حيث تم إصلاح عدد كبير من الأعمدة، مع حصر احتياجات الأعمدة الأخرى لاستكمال إنارة جميع القطاعات، بما يعزز عوامل الأمان والسلامة على الطرق.

تطوير ملعب الكيلو 9 استعدادًا للدورات الرمضانية

وأضاف "المتولي" أن العمل جارٍ على تطوير ملعب الكيلو 9، لتهيئته أمام شباب المنطقة لإقامة الدورات الرمضانية، مؤكدًا أن المدينة تواصل تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف الأحياء.