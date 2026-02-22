إعلان

جنوب سيناء تواصل التطوير.. رصف طريق الحيين وصيانة أعمدة الإنارة (صور)

كتب : رضا السيد

04:48 م 22/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رصف وتوطوير الطرق
  • عرض 4 صورة
    أعمال االتطوير النهائية
  • عرض 4 صورة
    أعمال إنارة الطريق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن العميد سامح المتولي رئيس مدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، الانتهاء من أعمال رصف وتطوير الطريق الرابط بين الحي الأول والحي الثاني بطول 1600 متر، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي 2026، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إسماعيل محمد كمال محافظ جنوب سيناء.

رفع كفاءة الطريق وتحسين السيولة المرورية

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أن المشروع نُفذ من خلال مديرية الطرق بالمحافظة، وشمل أعمال رفع كفاءة الطريق وتحسين البنية التحتية بالمنطقة، خاصة في القطاع المواجه لسور شركة سيناء للمنجنيز، بما يساهم في تحقيق سيولة مرورية أفضل، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأكد أن المدينة تشهد جهودًا مكثفة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات، في إطار دعم خطط التنمية الشاملة وتحقيق انسيابية الحركة داخل مختلف المناطق.

صيانة إنارة طريق المطلة حتى الكيلو 9

وأشار "المتولي" إلى استمرار أعمال صيانة أعمدة الإنارة بداية من طريق المطلة وحتى منطقة الكيلو 9، حيث تم إصلاح عدد كبير من الأعمدة، مع حصر احتياجات الأعمدة الأخرى لاستكمال إنارة جميع القطاعات، بما يعزز عوامل الأمان والسلامة على الطرق.

تطوير ملعب الكيلو 9 استعدادًا للدورات الرمضانية

وأضاف "المتولي" أن العمل جارٍ على تطوير ملعب الكيلو 9، لتهيئته أمام شباب المنطقة لإقامة الدورات الرمضانية، مؤكدًا أن المدينة تواصل تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين في مختلف الأحياء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رصف الطرق أعمدة الإنارة جنوب سيناء صيانة الإنارة أبو زنيمة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

دينا الشربيني تحسم الجدل حول ارتباطها.. ماذا قالت؟
دراما و تليفزيون

دينا الشربيني تحسم الجدل حول ارتباطها.. ماذا قالت؟
أغلى علبة كنافة في رمضان 2026.. سعرها مفاجأة
سفرة رمضان

أغلى علبة كنافة في رمضان 2026.. سعرها مفاجأة

سلي صيامك .. 4 أبراج لا تتحمل العمل في رمضان تفقد تركيزها
رمضان ستايل

سلي صيامك .. 4 أبراج لا تتحمل العمل في رمضان تفقد تركيزها
عاد بتصريح دفن ذراعيه.. بأي ذنب ضاع حق "سعيد" ابن قرية شلشلمون؟ (صور ومستندات)
أخبار المحافظات

عاد بتصريح دفن ذراعيه.. بأي ذنب ضاع حق "سعيد" ابن قرية شلشلمون؟ (صور ومستندات)
مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الرابعة.. نور إيهاب تدعم دينا الشربيني في أزمتها
دراما و تليفزيون

مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الرابعة.. نور إيهاب تدعم دينا الشربيني في أزمتها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب
عائد شهري ثابت.. كل ما تريد معرفته عن "سند المواطن" بعد طرحها اليوم
موعد صرف معاشات شهر مارس بماكينات الصراف الآلي والبريد
حقيقة مواسير التبريد.. ما سر برودة أرضيات الحرم المكي الشريف؟
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟